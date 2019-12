Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane fait irruption dans le dossier Mauro Icardi !

Publié le 26 décembre 2019 à 22h00 par T.M.

Actuellement au PSG, Mauro Icardi pourrait bien poursuivre avec le club de la capitale la saison prochaine. A moins que le Real Madrid ne vienne tout chambouler…

L’avenir de Mauro Icardi est actuellement au centre de nombreuses discussions. Prêté par l’Inter Milan, l’Argentin rayonne avec le PSG. De quoi convaincre Leonardo de déjà s’activer pour lever son option d’achat, fixée à 70M€. Toutefois, pour acter cela, il faudra obtenir l’accord de l’Argentin et rien ne dit donc qu’il restera au PSG la saison prochaine. D’ailleurs, selon FC Inter News , si cela venait à se passer comme ça, Icardi ne devrait pas retourner en Italie. Une opportunité que le Real Madrid pourrait alors bien saisir.

Le Real Madrid vient aux renseignements !