Mercato - Barcelone : Cette pépite espagnole qui répond à l’intérêt de Valverde !

Publié le 21 décembre 2019 à 21h00 par A.D.

Alors qu’il fait le plus grand bonheur du Dinamo Zagreb, Dani Olmo serait dans le collimateur du Barça, de la Juventus et de Manchester City, entre autres. La pépite de 21 ans a répondu à l’intérêt de ces cadors européens.

Dani Olmo préfère rester concentrer sur le terrain. Très performante sous les couleurs du Dinamo Zagreb, la pépite de 21 ans aurait tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens. Le Barça, qui songerait à rapatrier Dani Olmo au Camp Nou, serait en concurrence avec la Juventus, le Milan AC et Manchester City. Lors d’un entretien accordé à Calciomercato.com , l’ancien pensionnaire de la Masia s’est prononcé sur l’intérêt de toutes ces écuries européennes.

«Mon père et mon agent s’occupent du reste»