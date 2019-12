Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo fixée à 111M€ ?

Publié le 21 décembre 2019 à 17h15 par H.G.

Annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens, et notamment celui du PSG, le montant réclamé par le Bayer Leverkusen pour recruter Kai Havertz serait connu.

Kai Havertz pourrait bien être le joueur que tous les grands clubs s’arracheront l’été prochain. Le milieu offensif de 20 ans est l’auteur d’excellentes performances avec le Bayer Leverkusen et a ainsi attiré de nombreux regards sur lui. Plusieurs écuries européennes aimeraient ainsi s’attacher ses services, comme le Bayern Munich, le FC Barcelone, le Real Madrid, mais aussi le PSG qui verrait en lui un successeur idéal à Neymar, dont l’avenir l’été prochain est toujours incertain. Et avec Kai Havertz, le Bayer Leverkusen pourrait bien toucher le gros lot en cas de transfert.

Il faudra débourser 111M€ pour recruter Kai Havertz !