Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Yuri Berchiche envoie Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 21 décembre 2019 à 14h15 par T.M.

Ayant passé une saison au PSG aux côtés de Kylian Mbappé, Yuri Berchiche a confié sur le Français était bien destiné à rejoindre le Real Madrid.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les rumeurs. Malgré un contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français apparait comme la grande priorité du Real Madrid, qui serait déterminé à tout faire pour le recruter. D’ailleurs, pour certains, la question n’est pas de savoir si Mbappé rejoindra les Merengue, mais plutôt quand il le fera. Un avis que partage Yuri Berchiche. Aujourd’hui à l’Athletic Bilbao, l'Espagnol a évolué pendant une saison au PSG, côtoyant à cette occasion le joueur de 21 ans.

« Tous les chemins mènent à Madrid »