Mercato - PSG : Le message fort de ce proche de Tuchel sur son avenir !

Publié le 27 décembre 2019 à 0h00 par T.M.

Adjoint de Thomas Tuchel au PSG, Zsolt Löw était annoncé comme l’un des candidats pour entraîner Stuttgart. Le Hongrois a tenu à mettre les choses au point sur son avenir.

Du côté du PSG, l’avenir de Thomas Tuchel est incertain, lui dont le contrat expire pourtant en 2021. Toutefois, l’Allemand n’est pas le seul du staff parisien à voir son avenir être au cœur des rumeurs. Ces dernières heures, Zsolt Löw, adjoint de Tuchel au club de la capitale, a lui aussi fait parler de lui. En effet, le Hongrois ferait partie des candidats pour être l’entraîneur de Stuttgart. L’entraîneur du PSG pourrait-il alors perdre l’un de ses hommes forts ?

« Je me sens bien à Paris »