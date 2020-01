Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar aurait les cartes en main pour son retour au Barça !

Publié le 3 janvier 2020 à 8h15 par T.M.

Après cet été, le feuilleton Neymar semble repartir de plus belle et l’été prochain, le joueur du PSG devrait à nouveau animer le mercato. Et visiblement, tout serait entre les mains du Brésilien.

Alors que Neymar a dû se résigner à rester une saison de plus au PSG, cela ne devrait pas aller plus loin. En effet, le Brésilien n’aurait pas oublié ses envies de départ, malgré son implication avec le club de la capitale. Et c’est encore et toujours au FC Barcelone que l’attaquant de 27 ans souhaite poser ses valises. Un feuilleton qui refait ainsi à nouveau la Une des médias. Et ce vendredi, c’est Mundo Deportivo qui fait de nouvelles révélations concernant ce possible retour de Neymar au Barça.

C’est à Neymar de jouer !

Reverra-t-on Neymar sous le maillot du FC Barcelone ? On devrait en savoir plus dans les semaines et mois à venir. Toutefois, comme le précise le média ibérique ce vendredi, la direction blaugrana n’aurait pour le moment fait aucun geste pour le retour de la star du PSG. En réalité, tout serait entre les mains du Brésilien. Si Neymar veut revenir au Barça, c’est à lui d’agir. Le Parisien serait d’ailleurs déjà à l’action puisqu’il multiplierait les messages et continuerait de rappeler que Lionel Messi veut le retrouver.