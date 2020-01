Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Leonardo avec Cavani ?

Publié le 3 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Le dossier Cavani devrait animer le mercato du côté du PSG. Il faut dire que l'Uruguayen, dont le contrat prend fin en juin prochain, est annoncé avec insistance dans le viseur de l'Atlético de Madrid en vue d'un transfert dès cet hiver. Mais que doit faire Leonardo ?

Quel avenir pour Edinson Cavani ? C'est une question qui va devenir récurrente durant le mercato d'hiver. Il faut dire que la situation du Matador est particulière. En effet, son contrat prend fin en juin prochain et il se retrouve donc libre de négocier avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre l'été prochain. L'international uruguayen serait d'ailleurs en contacts réguliers avec l'Atlético de Madrid qui pourrait tenter de l'attirer dès cet hiver. Une situation qui pourrait bien arranger tout le monde. Le PSG récupérerait une indemnité de transfert tandis qu'Edinson Cavani retrouverait du temps de jeu au sein d'un club qui a grandement besoin d'un avant-centre. Mais Leonardo doit-il vraiment se séparer du Matador ?

Cavani va-t-il attendre la fin de son contrat ?