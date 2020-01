Foot - PSG

PSG : Cavani, Neymar… Le penaltygate est définitivement oublié !

Publié le 2 janvier 2020 à 17h30 par A.M.

Deux ans après le penaltygate qui a fait grand bruit au PSG, Neymar a offert à Edinson Cavani un penalty en Ligue des Champions en guise de pardon. Une façon de définitivement tourner la page.

Il y a un peu plus de deux ans, le penaltygate était au coeur de toutes les tensions au Paris Saint-Germain. Contre l'OL, Edinson Cavani avait refusé de le laisser un penalty à Neymar alors au club depuis deux semaines, et l'avait manqué. S'en sont suivi de nombreuses polémiques, au point que quelques mois plus tard, c'est Neymar qui n'a pas laissé à Cavani le soin de tirer un penalty, contre Dijon (8-0), alors que le Matador n'avait besoin que d'une réalisation pour battre le record de Zlatan Ibrahimovic. Mais cette polémique est désormais loin derrière.

Neymar et Cavani ont réparé le penaltygate

En effet, plus de deux ans plus tard, contre Galatasaray au mois de décembre, Neymar a décidé d'offrir à Edinson Cavani le penalty du 5-0. Un geste d'autant plus fort que le Matador traversait une crise de confiance, lui qui est relégué à un statut de doublure de Mauro Icardi et qui a très peu joué durant la première partie de saison. Un moyen pour Neymar de tirer un trait sur le passé en oubliant le penaltygate, mais également en tentant de faire oublier ses velléités de départ l'été dernier.