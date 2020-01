Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar… Qui est le plus important pour le PSG ?

Publié le 2 janvier 2020 à 7h45 par T.M.

L’été prochain, le PSG pourrait bien devoir faire un choix entre Neymar et Kylian Mbappé. Et entre les deux, le club de la capitale semble avoir désigné le plus important…

Les maux de tête devraient être nombreux pour Leonardo. Après avoir réussi à conserver Neymar durant l’été, le directeur sportif du PSG devrait à nouveau devoir gérer le cas du Brésilien l’été prochain, tout en s’occupant du dossier Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid. Alors que la solution pour conserver les deux serait d’offrir un nouveau contrat XXL à chacun, cela ne serait pas envisageable avec le fair-play. Entre Neymar et Mbappé, il va donc falloir choisir. Mais qui est le plus important ?

La priorité donnée à Mbappé ?

En sacrifier un pour conserver l’autre ? Tel est le scénario qui devrait se produire au PSG durant l’été. Reste maintenant à connaitre le rôle qui sera donné à Neymar et Kylian Mbappé. Et visiblement, pour le club de la capitale, le plus important semble être le Français. En effet, c’est à lui que Leonardo pourrait offrir un nouveau contrat XXL et un salaire en conséquence. En revanche, pour ce qui est du Brésilien, le PSG ne devrait cette fois pas le retenir. De quoi lui ouvrir un peu plus les portes d’un retour à Barcelone. Un choix qui semble judicieux pour le club de la capitale. Malgré l’importance de Neymar dans le jeu parisien, les absences à répétition de ce dernier ont terni son passage dans la capitale. En revanche, à 21 ans, Mbappé représente l’avenir et est surtout annoncé comme le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au sommet de la planète football. Le conserver serait donc un gros coup pour le PSG, que ce soit d’un point de vue sportif, mais aussi marketing.