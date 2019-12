Foot - PSG

PSG : Mbappé est encore interpellé pour les JO !

Publié le 27 décembre 2019 à 4h00 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé n'a jamais caché sa volonté de disputer les Jeux Olympiques 2020, Neal Maupay se prend à rêver de l'accompagner à Tokyo.

« La participation aux JO, je ne maîtrise pas tout. Bien sûr que je veux y aller, mais si mon club, qui est mon employeur, ne veut pas que j'y aille, je n'irai pas au clash. On va bientôt en parler avec Leo (Leonardo) ». Il y a quelques jours, Kylian Mbappé affichait sa volonté de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo qui se dérouleront l'été prochain. Egalement interrogé sur cette possibilité, Neal Maupay, qui réalise une belle saison en Premier League avec Brighton & Hove Albion, se verrait bien épauler l'attaquant du PSG avec les Bleus.

«Un duo Mbappé-Maupay aux JO, ça aurait de la gueule…»