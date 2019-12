Foot - PSG

PSG : Tuchel dresse le bilan de ce début de saison !

Publié le 25 décembre 2019 à 19h05 par La rédaction

Thomas Tuchel a dressé un bilan de cette première partie de saison. Leader au classement de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le coach du PSG n’a pas caché sa satisfaction face à ces bons résultats.