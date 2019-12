Foot - PSG

PSG : Les 3 raisons de croire à une victoire du PSG en Ligue des Champions !

Publié le 24 décembre 2019 à 3h30 par T.M.

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG n’a jamais réussi à remporter la Ligue des Champions, ni même à dépasser les quarts de finale. Toutefois, cette année pourrait bien être la bonne.

En débarquant à la tête du PSG, QSI avait un rêve : remporter la Ligue des Champions. Toutefois, aujourd’hui, c’est très loin d’être une réalité puisque le club de la capitale n’a jamais dépassé le stade des quarts de finale. Pire, les Parisiens restent sur un terrible échec avec la remontada face à Manchester United. Néanmoins, du côté du PSG, on veut tourner cette page est enfin briller sur la scène européenne. Tout s’est bien passé durant la phase de groupes avec la première place et c’est désormais le Borussia Dortmund qui se dresse sur la route des hommes de Thomas Tuchel en huitièmes de finale.

Cette année, c’est la bonne ?

Après avoir multiplié les échecs, le PSG pourrait enfin croire en ses chances en Ligue des Champions. Tout d’abord, grâce à Leonardo, le club de la capitale apparait comme plus structuré que les saisons précédentes. Une certaine sérénité se dégage grâce au Brésilien et cela s’en ressent sur le terrain. De même, Thomas Tuchel a enfin à sa disposition un effectif fourni, avec plusieurs options que ce soit pour les joueurs ou les dispositifs. Un moyen ainsi à l’entraîneur du PSG de s’adapter à son adversaire et le surprendre. Enfin, Tuchel peut compter sur un quatuor offensif de folie. Si les regards se tournent avant tout vers Neymar et Kylian Mbappé, avec Mauro Icardi et Angel Di Maria, le PSG dispose d’une force de frappe qui a de quoi effrayer n’importe quel club.