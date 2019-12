Foot - PSG

PSG : Mbappé affiche son souhait de participer aux JO

Publié le 23 décembre 2019 à 21h40 par A.D.

Kylian Mbappé aimerait disputer à la fois l’Euro et les JO cet été. Comme il l’a lui-même confié, le champion du monde français aimerait trouver un terrain d’entente avec Leonardo sur ce sujet.