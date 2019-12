Foot - PSG

PSG : Et les trois déceptions de la saison sont…

Publié le 23 décembre 2019 à 16h00 par G.d.S.S.

Même si le PSG a réalisé dans l’ensemble une bonne première partie de saison, certains éléments du club de la capitale semblent en difficulté. Petit tour d’horizon des déceptions.

Sans réelle opposition en Ligue 1, le PSG a bouclé la mi-saison en tête du classement avec 7 points d’avance sur son dauphin, l’OM, et un match en moins. De plus, le club de la capitale a survolé sa phase de poules en Ligue des Champions, terminant en tête devant le Real Madrid. Et malgré ce bon visage d’ensemble affiché par le PSG, certains se sont avérés assez décevants ces derniers mois. Voici les trois déceptions de ce début de saison.

Cavani, Kurzawa, Tuchel…

En tête de liste, on pense bien évidemment à Edinson Cavani. Barré par l’arrivée de Mauro Icardi l’été dernier, le buteur uruguayen enchaine les pépins physiques et affiche un rendement assez décevant cette saison (8 apparitions en Ligue 1, 2 buts). Par ailleurs, Layvin Kurzawa peine toujours autant à redresser la barre et enchaine les prestations décevantes, d’autant que son départ se profile en fin de saison. Et enfin, l’une des grandes déceptions de ces derniers mois n’est autre que Thomas Tuchel. Malgré les bons résultats d’ensemble du PSG, le technicien allemand est régulièrement critiqué pour ses choix tactiques et sa gestion des hommes, comme avec Kylian Mbappé.