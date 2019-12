Foot - PSG

PSG - Clash : Quand Marco Verratti recarde sèchement… Michael Youn !

Publié le 22 décembre 2019 à 13h15 par H.G.

Dernièrement, Michael Youn avait tenu des propos peu élogieux au sujet de l’hygiène de vie de Marco Verratti. Et le principal intéressé a tenu à répondre aux attaques de l’humoriste français, qui a admis avoir fait une mauvaise blague.

« Je ne sors pas souvent, mais dès que je sors, il est là ! S’il est whisky-coca? Plus bière et clopes. Le mec fume! Il fume! Il m’a dit ‘je me suis mis à la clope électronique’, je lui dis ‘oui mais bon quand même, t’es joueur de haut niveau !’ », avait dernièrement déclaré Michael Youn au sujet de Marco Verratti sur le plateau de Team Duga sur RMC Sport . Des propos qui étaient apparemment une blague d’après les dires de l’acteur français, mais qui ne semblent pas du tout avoir fait rire le joueur du PSG. En effet, Marco Verratti a tenu à réagir ce dimanche à ces attaques égratignant sa supposée mauvaise hygiène de vie.

« Je n’ai pas compris où était la blague »

« Conseil pour de belles fêtes de Noël : n’écoute pas tout ce qu’une personne peut dais à la télévision ; parfois ils disent beaucoup de choses dans le seul but de faire rire ou de paraître sympa sans connaître les conséquences de leurs mots. Par contre, je n’ai pas compris où était la blague », a lâché Marco Verratti dans sa story Instagram . Si on peut voir que Michael Youn s’est excusé dans une conversation WhatsApp au regard des captures d’écran publiées par le joueur du PSG, ce dernier a malgré tout tenu à démentir publiquement les propos tenus par l’acteur. Reste à savoir si les deux hommes enterreront rapidement la hache de guerre.