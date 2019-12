Foot - PSG

Équipe de France : Ces joueurs du PSG qui pourraient convaincre Deschamps !

Publié le 26 décembre 2019 à 7h00 par G.d.S.S.

À six mois de l’Euro 2020, Didier Deschamps pourrait potentiellement se tourner vers le PSG pour miser sur deux nouveaux éléments en équipe de France : Colin Dagba et Abdou Diallo.

Lors du sacre de l’équipe de France de Football à la Coupe du monde 2018, trois joueurs du PSG composaient les rangs des Bleus : Alphonse Areola, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Depuis, Didier Deschamps n’a plus appelé de petit nouveau en provenance du PSG pour composer sa sélection. Pourtant, aujourd’hui, deux joueurs de Thomas Tuchel ont des profils de sélectionnables en puissance.

Dagba et Diallo bientôt en bleu ?

Alors que le poste de latéral droit apparaît encore et toujours comme étant le petit point faible de l’équipe de France, Colin Dagba pourrait être une alternative intéressante pour Didier Deschamps. Le jeune défenseur du PSG s’est imposé chez les Espoirs, et son temps de jeu plus conséquent cette saison en club pourrait jouer en sa faveur. Enfin, Abdou Diallo enchaine également les bonnes performances avec le PSG et pourrait aussi avoir sa chance, même si la concurrence est beaucoup plus importante à son poste en équipe de France.