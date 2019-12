Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Deschamps ne veut plus entendre parler de Benzema !

Publié le 21 décembre 2019 à 3h45 par A.M.

De nouveau interrogé sur la possibilité d'un retour de Karim Benzema en équipe de France, Didier Deschamps assure qu'il ne veut plus évoquer ce sujet.

« Benzema est un très bon joueur, je n’ai jamais critiqué ses qualités. Il montre encore cette année avec le Real Madrid qu’il est l’un des meilleurs joueurs à son poste. Mais l’aventure France est terminée ». Il y a quelques jours, Noël Le Graët assurait que Karim Benzema ne reviendrait pas en équipe de France. L'attaquant du Real Madrid, qui n'a plus porté la tunique bleue depuis octobre 2015, ne devrait plus jamais être convoqué. En effet, Didier Deschamps ne souhaite même plus aborder ce sujet.

«Je n’ai rien à dire sur lui»