Real Madrid : Zinedine Zidane rend un vibrant hommage à… Gareth Bale

Publié le 19 décembre 2019 à 9h00 par T.M.

Ce mercredi, le FC Barcelone et le Real Madrid n’ont finalement pas réussi à se départager (0-0). Après la rencontre, Zinedine Zidane a tout de même tenu à rendre hommage à Gareth Bale.

Tous les yeux étaient rivés sur le Camp Nou pour le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Finalement, au terme d’une rencontre ouverte, les deux ogres espagnols se sont séparés sur un score nul et vierge. Une rencontre que Gareth Bale aurait toutefois pu débloquer si son but n’avait pas été annulé pour un hors-jeu de Ferland Mendy. Titulaire au coup d’envoi, le Gallois a livré une très belle prestation, montrant ainsi à Zinedine Zidane qu’il pouvait lui faire confiance. Et l’entraîneur du Real Madrid n’a pas manqué de souligner le match de Bale.

« Il a montré qu’il est un joueur important »