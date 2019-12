Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane est défendu par une star du FC Barcelone !

Publié le 18 décembre 2019 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que Zinedine Zidane a vécu une période difficile en début de saison avec le Real Madrid, Lionel Messi n’a pas hésité à assurer sa défense malgré la rivalisé qui les oppose.

Mercredi soir, le FC Barcelone recevra le Real Madrid à l’occasion du grand Clasico, et ce choc se tiendra au Camp Nou (20h). L’occasion pour Lionel Messi, l’attaquant star du club catalan, de tenter de prendre le dessus sur son grand rival du championnat espagnol, d’autant que le Barça et le Real Madrid sont au coude à coude en tête du classement. Mais en attendant, interrogé mardi par Marca, Messi a défendu Zinedine Zidane face aux critiques essuyées en début de saison par l’entraîneur du Real Madrid.

« On oublie rapidement ce qu’il s’est passé »