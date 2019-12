Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Quand Zinedine Zidane reçoit le soutien… de Lionel Messi !

Publié le 17 décembre 2019 à 14h30 par T.M.

En début de saison, Zinedine Zidane a essuyé de nombreuses critiques au Real Madrid. Mais l’entraîneur merengue a pu compter sur le soutien d’un certain Lionel Messi.

Zinedine Zidane avait surpris tout le monde en annonçant son départ du Real Madrid en mai 2018. Toutefois, le Français sera vite revenu au sein de la Casa Blanca, appelé à la rescousse par Florentino Pérez en mars dernier. Toutefois, malgré ce qu’il avait pu faire avec notamment les 3 victoires en Ligue des Champions, Zidane n’a pas été épargné par les critiques depuis le début de la saison et il a même été question d’un possible départ.

« Les gens oublient rapidement ce qui s’est passé »