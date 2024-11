OM : Riolo lâche un coup de pression !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison convenable, l'OM a éprouvé quelques difficultés dernièrement mais reste solidement attaché au podium de Ligue 1. Le club devra s'accrocher au retour de la trêve internationale puisque jusqu'à la fin de l'année, les Marseillais auront plusieurs rendez-vous importants. Daniel Riolo alerte sur le potentiel faux pas à venir !

Troisième du classement juste Lille et Lyon, l'OM fera son retour ce samedi face à Lens, un autre adversaire coriace. Les hommes de Roberto De Zerbi ont eu quelques soucis dernièrement et ils devront répondre présents pour les derniers matches jusqu'à la pause hivernale. Il reste quatre matches et sur le papier, elles seront toutes difficiles. C'est peut-être maintenant que le club doit prouver qu'il est un sérieux prétendant au podium.

Une période difficile

Largement battus à domicile avant la trêve internationale, les Marseillais tenteront de se rattraper lors du déplacement à Lens ce samedi. C'est le début d'une longue période compliquée comme l'annonce Daniel Riolo. « Attention, d’ici la trêve, il y a ce déplacement à Lens, que je ne vois pas facile. Tu vas jouer Monaco et tu vas jouer Lille. Et il y aura Saint-Etienne. Saint-Etienne, tu es obligé de mettre 3 points, il ne peut pas en être autrement » débute-t-il dans l'After Foot de RMC.

« Il y en a eu beaucoup trop des matchs ratés »

Avec un nouvel effectif, l'OM a réussi un retour aux affaires impressionnant. Mais cet élan s'est un peu essoufflé au fil du temps, notamment lors des matches à domicile. « Déjà que je considère depuis le début l’OM n’a pas le droit de rater un match et ils en ont raté beaucoup trop. Tu ne dois pas les rater dans le contenu et la personnalité que tu dois mettre. Il y en a eu beaucoup trop des matchs ratés. Il reste 4 matchs avant Noël, c’est difficile quand tu les vois les 4 matchs » avertit Daniel Riolo.