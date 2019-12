Foot - PSG

PSG : Le Top 5 des plus grands Brésiliens à avoir joué au PSG !

Publié le 31 décembre 2019 à 3h00 par La rédaction

Voilà de nombreuses années que l'histoire d'amour entre le Brésil et le PSG a commencé. Le 10 Sport vous propose la liste des cinq meilleurs brésiliens ayant évolué à Paris.

31. C'est le nombre de Brésiliens à avoir porté les couleurs du Paris Saint-Germain depuis sa création. Le Brésil est même le pays qui a offert au PSG le plus de joueurs après la France. C'est donc peu dire qu'il existe une vraie relation entre le club de la capitale et les Auriverde. Le dernier en date à avoir rejoint le PSG est probablement le plus célèbre puisqu'il s'agit de Neymar, mais il ne prétend pas encore à une place dans le Top 5 des Brésiliens ayant porté le maillot du PSG. Entre ses blessures et ses velléités de départ, difficile de le placer si haut dans la hiérarchie. Mais espérons dire le contraire dans un an. Ce sera bon signe pour le PSG.

La légende Raï, le génie Ronaldinho et la capitaine Thiago Silva