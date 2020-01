Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prévient Leonardo dans le dossier Fernandinho !

Publié le 3 janvier 2020 à 19h45 par J.-G.D.

Invité à se confier sur l’avenir de Fernandinho, pisté par le PSG selon Le 10 Sport, Pep Guardiola affiche le souhait de conserver son milieu de terrain à Manchester City.

D’après les informations exclusives du 10 Sport, parues le 30 décembre, le PSG pense au profil de Fernandinho. Le milieu de terrain de Manchester City présente l’avantage d’être libre de tout engagement en juin prochain. Pourtant, les Skyblues feraient tout leur possible afin de prolonger l’international brésilien comme l'annoncent les tabloïds anglais. Et lors de son point presse ce vendredi, Pep Guardiola, coach de la formation mancunienne, a affiché le souhait de voir Fernandinho signer un nouveau bail.

« Bien sûr que je veux qu’il reste »