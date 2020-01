Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour l’avenir de Fernandinho !

Publié le 3 janvier 2020 à 13h45 par T.M.

Dans le viseur de Leonardo et du PSG, Fernandinho pourrait finalement prolonger son contrat à Manchester City. Un scénario qui semble se confirmer chez les Citizens.

Cadre de Pep Guardiola à Manchester City, Fernandinho est actuellement en fin de contrat. Une opportunité qui n’a pas échappé à Leonardo. En effet, selon les informations du 10 Sport, le directeur sportif du PSG pense au milieu de terrain de 34 ans. Un renfort d’expérience qui a l’avantage de ne rien coûter puisque le Brésilien sera libre l’été prochain. Toutefois, Fernandinho ne serait pas encore au PSG. Ce vendredi, The Sun évoquait une possible prolongation de contrat avec les Citizens.

Une prolongation pour Fernandinho ?