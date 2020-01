Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite de Tuchel annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 3 janvier 2020 à 12h45 par G.d.S.S.

Alors que son futur au PSG est encore très incertain, Adil Aouchiche affiche son souhait de poursuivre avec son club formateur et fait confiance à Thomas Tuchel.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant Adil Aouchiche (17 ans) est considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du moment chez les jeunes du PSG. Le milieu de terrain, dont le contrat court jusqu’en juin prochain, fait l’objet de négociations en interne pour signer son premier bail professionnel dans la capitale. D’ailleurs, interrogé ce vendredi dans les colonnes du Parisien , Aouchiche a affiché son souhait de poursuivre l’aventure au PSG.

« Envie de tout gagner avec le PSG »