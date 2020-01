Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte s’ouvre un peu plus pour cette pépite…

Publié le 3 janvier 2020 à 6h30 par T.M.

Du côté du FC Barcelone, le retour de Dani Olmo se précise un peu plus. Et l’Espagnol a lui-même ouvert la porte au club catalan.

Dani Olmo ne devrait plus rester très longtemps au Dinamo Zagreb. Le talent de l’Espagnol a tapé dans l’œil des plus grands clubs européens et en particulier le FC Barcelone. Les deux parties pourraient alors se retrouver après une séparation en 2014. Passé par La Masia, Olmo pourrait cette fois évoluer avec l’équipe première. Une belle histoire qui tend à se confirmer.

« Cela me fait plaisir… »