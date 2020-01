Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive à 35M€ déjà lancée pour cette pépite ?

Publié le 1 janvier 2020 à 21h00 par B.C.

Ce mardi, la presse catalane révélait l’existence d'une première offre officielle du FC Barcelone pour Dani Olmo. Une offensive qui atteindrait les 35M€.

Et si le FC Barcelone bouclait une grosse recrue pour la saison prochaine dès cet hiver ? D'après la presse espagnole, le club catalan souhaiterait refaire un coup à la Frenkie De Jong avec Dani Olmo, lui aussi courtisé par les plus grandes écuries européennes. Pour doubler la concurrence, le FC Barcelone aurait ainsi dégainé une première offre au Dinamo Zagreb pour le milieu offensif, qui pourrait ainsi débarquer chez les Blaugrana à l'été 2020. Une information qui se confirme.

Le Barça aurait lâché 35M€ pour Dani Olmo