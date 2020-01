Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau scénario pour l’arrivée de Paul Pogba ?

Publié le 4 janvier 2020 à 6h45 par T.M.

Au Real Madrid, le nom de Paul Pogba revient encore et toujours. Et visiblement, une nouvelle solution pourrait permettre son arrivée.

Avec plus de 300M€ dépensés durant l’été, le Real Madrid a remodelé l’effectif de Zinedine Zidane. Toutefois, l’entraîneur de la Casa Blanca n’a pas obtenu sa priorité : Paul Pogba. Le Français est resté à Manchester United, mais la question d’une arrivée chez les Merengue reste toujours d’actualité. L’été prochain, alors que Pogba n’aura plus qu’une année de contrat, les négociations seront plus faciles avec les Red Devils, d’autant plus qu’un nouvel élément pourrait s’ajouter à ce dossier.

La bonne offre ?

Le Real Madrid arrivera-t-il à recruter Paul Pogba ? Selon les informations du Sun, c’est Toni Kroos qui pourrait détenir la clé. En effet, l’Allemand pourrait bien être inclus dans la transaction afin de faire craquer Manchester United. Les Red Devils ont déjà été intéressés par l’Allemand dans le passé et sa présence pourrait bien les inciter à lâcher Pogba au Real Madrid. A suivre…