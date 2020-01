Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas prépare un grand ménage dans son effectif…

Publié le 4 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

Cet hiver, l’OM ne devrait pas faire de folies sur le marché. En revanche, au rayon des départs, cela pourrait bouger au sein de l’effectif d’André Villas-Boas.

Il y a quelques semaines, André Villas-Boas l’avait reconnu, sans vente, aucun renfort ne devrait rejoindre l’OM. Ayant toujours dans comptes dans le rouge, le club phocéen devrait donc passer un mois de janvier très calme pour ce qui est des arrivées. En revanche, en ce qui concerne les départs, la tendance pourrait bien être différente. En effet, l’OM pourrait profiter de cette fenêtre pour laisser filer certaines pépites pour s’aguerrir.

« Ouvert pour un prêt »

Présent en conférence de presse ce vendredi, André Villas-Boas a annoncé que la porte serait ouverte pour certains départs. Et l’entraîneur de l’OM a notamment expliqué qu’un départ était envisageable pour Florian Chabrolle, Alexandre Philiponeau et Ali Mohamed Abdallah : « J’ai été très clair avec les trois. C’est important de trouver du temps de jeu, et avec nous cette saison ce n’est pas possible. Je suis donc ouvert pour un prêt. On va voir s’ils ont de bonnes options en janvier ».