Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un échange Pogba-Rabiot en préparation ? La réponse !

Publié le 4 janvier 2020 à 18h30 par A.C.

On en sait plus sur le supposé échange entre Paul Pogba et Adrien Rabiot, évoqué ce samedi par la presse britannique.

Les dirigeants de la Juventus ont un rêve : celui de voir Paul Pogba revenir à Turin. Le Français traverse une période compliquée à Manchester United et l'été dernier, il a clairement ouvert la porte à un départ. Le Real Madrid est également sur le coup, mais Mino Raiola favoriserait la piste menant vers la Juve et ce samedi, le Sun a évoqué un possible échange avec Adrien Rabiot dès cet hiver.

La Juventus dément pour l'échange entre Rabiot et Pogba