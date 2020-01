Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane ne serait pas la seule menace pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 janvier 2020 à 17h15 par T.M.

Alors que tout le monde parle d’une offensive XXL du Real Madrid pour Kylian Mbappé, le PSG devrait également se méfier d’autres prétendants.

Si Kylian Mbappé avait préféré le PSG au Real Madrid en 2017, les Merengue n’ont pas oublié le prodige français. En effet, le champion du monde apparait comme le grand rêve de Florentino Pérez et Zinedine Zidane. D’ailleurs, lors du prochain mercato estival, la Casa Blanca pourrait ne pas regarder à la dépense afin de trouver un accord avec le PSG. Toutefois, en plus de voir convaincre Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, le Real Madrid devra aussi faire avec la concurrence dans ce dossier Mbappé.

Attention à Manchester City !