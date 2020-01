Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Raiola, Pogba... La grosse mise au point de Solskjaer !

Publié le 4 janvier 2020 à 14h00 par A.D.

Malgré leur échec lors du dernier mercato estival, le Real Madrid et la Juventus n’auraient pas abandonné l’idée de recruter Paul Pogba. Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester United, a évoqué l’avenir de son milieu de terrain français.

Partira, ne partira pas ? L’avenir de Paul Pogba serait de plus en plus incertain. Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid et la Juventus auraient tenté d’arracher le champion du monde français à Manchester United, sans succès. Malgré tout, Zinedine Zidane et Maurizio Sarri seraient toujours déterminés à recruter Paul Pogba. Cette semaine, Mino Raiola a fermé la porte à un départ de son protégé cet hiver avant d’adresser un énorme tacle aux Red Devils . « Aujourd'hui, son problème s'appelle Manchester : c'est un club hors de la réalité, sans projet sportif. Aujourd'hui je n'y emmènerais plus personne, ils ruineraient Maradona, Pelé et Maldini. Paul a besoin d'une équipe et d'un club, un peu comme la première Juve », avait-il confié à La Repubblica mardi. En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a répondu à Mino Raiola avant de lâcher ses vérités sur l’avenir de Paul Pogba.

«Paul Pogba est déterminé à revenir, à jouer bien pour nous»