Mercato - Real Madrid : Raiola pousse un énorme coup de gueule pour Pogba !

Publié le 31 décembre 2019 à 14h00 par B.C.

Interrogé au sujet de Paul Pogba ce mardi dans les colonnes de La Repubblica, Mino Raiola a utilisé l'international français pour tacler violemment Manchester United.

Après avoir animé le dernier mercato estival, Paul Pogba devrait rester calme cet hiver. En effet, même si l'international français serait toujours dans le viseur du Real Madrid, et plus particulièrement de Zinedine Zidane, son départ est exclu en janvier comme l'a rappelé ce lundi Mino Raiola, son agent : « Paul ne bougera pas, et c'est normal. Nous sommes OK avec eux ». Néanmoins, la dernière sortie en date de l'agent risque de relancer l'avenir de Paul Pogba dans les prochains mois.

« Aujourd'hui, son problème s'appelle Manchester »