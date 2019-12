Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’annonce fracassante de Raiola sur Pogba !

Publié le 30 décembre 2019 à 18h30 par J.-G.D.

Interrogé sur un possible départ de Paul Pogba cet hiver, Mino Raiola, agent du Français, assure que son client ne quittera pas Manchester United.

L’avenir de Paul Pogba ne devrait pas passer par le Real Madrid... pour le moment ! Florentino Pérez, président merengue , ne semble pas enclin à bouger ses pions pour le milieu de terrain de Manchester United. L’éclosion de Federico Valverde aurait convaincu le dirigeant madrilène de ne pas investir dans ce secteur du jeu. Une voie royale pour la Juventus, désireuse de rapatrier Pogba en son sein. Un transfert serait donc à l’étude dans les bureaux des dirigeants turinois, mais il n’en sera rien selon Mino Raiola, agent de l’international français.

« Paul ne bougera pas »