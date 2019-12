Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Thibaut Courtois annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 30 décembre 2019 à 15h30 par A.M.

Arrivé durant l'été 2018 au Real Madrid, Thibaut Courtois peine à faire l'unanimité, notamment par son passé d'ancien de l'Atlético. Mais le Belge assure être un Madridiste.

Malgré les performances plus que convaincantes de Keylor Navas, qui a remporté trois Ligues des Champions avec le Real Madrid, le club merengue a décidé de recruter Thibaut Courtois durant l'été 2018. Le Belge, régulièrement annoncé dans le viseur madrilène, n'avait plus qu'un an de contrat à Chelsea et a débarqué pour 25M€. Et s'il adore Madrid, les supporters du Real semblent avoir du mal à accepter son passé de joueur de l'Atlético, d'autant que ses prestations sont encore loin de faire l'unanimité. Malgré tout, le portier des Diables Rouges assurent qu'il adore le Real Madrid depuis très longtemps.

«Je veux écrire l'histoire ici»