Mercato - Real Madrid : Raphaël Varane lâche ses vérités sur son arrivée au Real !

Publié le 30 décembre 2019 à 15h00 par A.M.

Arrivé en 2011 au Real Madrid alors qu'il était encore inconnu du grand public, Raphaël Varane est revenu sur son choix de quitter très tôt le RC Lens pour le plus grand club du monde.

Âgé seulement de 17 ans, Raphaël Varane fait des débuts remarqués en Ligue 1 avec le RC Lens. A tel point que le PSG, qui venait d'être racheté par QSI, et le Real Madrid s'intéressent rapidement au jeune défenseur français qui opte finalement pour le club merengue qu'il rejoint en 2011. C'est Zinedine Zidane en personne qui est allé le chercher et a conseillé José Mourinho de le lancer dans le grand bain. Près de neuf ans plus tard, Raphaël Varane, qui a glané une Coupe du monde et quatre Ligues des Champions, ne regrette absolument pas son choix.

«Je n'arrivais pas en terrain conquis»