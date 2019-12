Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta a tout gâché dans ce dossier brûlant...

Publié le 30 décembre 2019 à 13h00 par A.M.

Présenté comme l'un des plus grands espoirs de l'Olympique de Marseille, Isaac Lihadji n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il faut dire qu'Andoni Zubizarreta semble avoir trop traîné dans ce dossier...

Bien décidé à miser sur son centre de formation, l'OM utilise régulièrement Maxime Lopez et Boubacar Kamara tandis que Lucas Perrin et Marley Aké se font également petit à petit une place au sein du groupe d'André Villas-Boas. Toutefois, le cas le plus sensible est bien celui d'Isaac Lihadji, considéré comme l'un des jeunes marseillais les plus prometteurs. Mais l'entraîneur de l'OM refuse de s'appuyer sur l'ailier car il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel. Et la situation, qui semblait sous contrôle, devient critique pour le club phocéen.

Lihadji était d'accord avec l'OM, mais...