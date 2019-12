Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane lance les grandes manœuvres pour Benzema !

Publié le 30 décembre 2019 à 11h00 par A.M.

Alors que son contrat prend fin en juin 2021, Karim Benzema serait eu cœur d'intenses discussions pour son avenir. Et visiblement une prolongation de son bail semble en bonne voie.

Une nouvelle fois auteur d'une magnifique saison, Karim Benzema s'impose comme le patron du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Auteur de 16 buts durant la première partie de saison, toutes compétitions confondues, l'attaquant français confirme qu'il est toujours une référence à son poste du haut de ses 32 ans. Toutefois, son contrat prend fin en 2021, soit dans un an et demi, et la menace du PSG continue de rôder. Une situation qui pousse le club merengue à s'activer.

La prolongation de Benzema en bonne voie ?