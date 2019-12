Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG pourrait tenter un énorme coup avec Benzema !

Publié le 30 décembre 2019 à 9h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en 2021 au Real Madrid, Karim Benzema voit son bail arriver à échéance dans un futur assez proche, et le PSG serait à l'affût dans le cas où les discussions avec le Real Madrid pour une prolongation échoueraient.

Encore impressionnant cette saison, Karim Benzema n'en finit plus d'affoler les compteurs. Du haut de ses 32 ans, l'ancien Lyonnais semble plus fort que jamais. Auteur de 16 buts depuis le début de saison toutes compétitions confondues, il s'impose même comme le patron du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Sixième meilleur buteur de l'histoire du club merengue avec ses 238 réalisations, à seulement quatre longueurs de Ferenc Puskas, Benzema s'impose petit à petit comme une légende du plus grand club de l'histoire du football. Mais son contrat prend fin en 2021 et s'il n'y a pas de prolongation rapidement, le danger pourrait se manifester pour l'avenir de l'attaquant français.

Le PSG reste à l'affût pour Benzema