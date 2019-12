Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour l'avenir de Cavani ?

Publié le 30 décembre 2019 à 8h15 par B.C. mis à jour le 30 décembre 2019 à 8h18

Alors que certains médias annoncent déjà l'existence d'un accord entre Edinson Cavani et l'Atlético de Madrid, l'arrivée du buteur du PSG dans la capitale espagnole serait encore loin d'être acquise. Explications.

Désireux d'attendre la fin de son contrat avec le PSG pour décider de son avenir comme vous l'avait expliqué le 10 Sport il y a quelques semaines, Edinson Cavani aurait été convaincu par le projet de Diego Simeone. En effet, l'attaquant uruguayen serait décidé à rallier la capitale espagnole dès le mois de janvier afin de s'engager en faveur de l'Atlético de Madrid. Les deux parties auraient d'ailleurs déjà trouvé un accord sur les modalités d'un contrat de trois ans, mais son arrivée serait encore loin d'être bouclée.

Cavani ne ferait pas l'unanimité en interne