Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour ce dossier XXL de Leonardo ?

Publié le 30 décembre 2019 à 7h45 par A.C.

Les discussions entre la Juventus et le Paris Saint-Germain pour Leandro Paredes et Emre Can auraient connu un coup de frein.

C'est actuellement l'un des gros dossiers sur lesquels travaille Leonardo. Après la tentative de cet été, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a décidé de revenir à la charge pour Emre Can et dans les discussions avec la Juventus, il aurait même décidé d'y insérer Leandro Paredes. La presse italienne assure que cet échange se précise de jour en jours, mais des nouvelles informations sont tombées...

Tout est bloqué pour Can-Paredes !

D'après les informations de Gianluca Di Marzio, les discussions entre le Paris Saint-Germain et la Juventus sont totalement à l'arrêt. Les deux clubs divergent en effet sur la valeur de leurs joueurs. Le PSG estimerait que la valeur de Leandro Paredes serait supérieure à celle d'Emre Can, surtout vu ses prestations récemment. L'Argentin a en effet été plusieurs fois été titularisé par Thomas Tuchel au PSG, alors que l'Allemand reste lui en marge du groupe de Maurizio Sarri.