Mercato - Barcelone : Un contrat XXL entre les mains d'Arturo Vidal ?

Publié le 30 décembre 2019 à 0h00 par A.C.

Arturo Vidal, en rupture totale avec le FC Barcelone, serait déjà d'accord avec un club de Serie A.

Le torchon brûle entre Arturo Vidal et le FC Barcelone. Le milieu a décidé d'attaquer en justice son club pour des bonus impayés remontant à la saison dernière. Il réclamerait donc 2,4M€, mais le Barça récemment publié un communiqué pour contester les propos du joueur. Tout cela devrait vraisemblablement accélérer un départ du Chilien, peu utilisé par Ernesto Valverde et courtisé depuis plusieurs mois déjà par l'Inter d'Antonio Conte.

Un contrat jusqu'en 2022 pour Vidal à l'Inter