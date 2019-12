Foot - Barcelone

Barcelone - Polémique : Le Barça répond sèchement à Arturo Vidal !

Publié le 28 décembre 2019 à 13h30 par La rédaction

Alors que Arturo Vidal demande 2,4M€ à Barcelone, pour des impayés relatifs à des bonus présents dans son contrat, le Barça a émis un communiqué de réponse à destination de son milieu de terrain.

Arturo Vidal ne vit pas ses meilleurs moments à Barcelone. Alors qu'il serait proche d'un départ, le joueur demanderait la bagatelle de 2,4M€ d'impayés au FC Barcelone. Cette somme serait liée à divers bonus que Vidal aurait dû toucher la saison dernière. Une situation qui envenimerait les relations entre le joueur et son employeur. L'exécutif du Barça s'est empressé de répondre à Arturo Vidal via un communiqué.

« Durant six longs mois, M. Vidal n'a jamais fait part de son désaccord »