Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un scénario inattendu pour l'avenir de cet indésirable de Valverde ?

Publié le 30 décembre 2019 à 1h00 par La rédaction

Arda Turan souhaiterait terminer sa carrière à Galatasaray. Prêté par le FC Barcelone à Basakhesir jusqu’à la fin de la saison, le joueur pourrait rejoindre le club stambouliote dès janvier.

Arrivé au FC Barcelone en provenance de l’Atlético pour 40M€ en 2015, Arda Turan est complètement sorti des radars ces derniers temps. Le joueur turc ne s’est jamais imposé au sein du club catalan. Ainsi, la formation blaugrana a pris la décision de le prêter en janvier 2018 à Basaksehir jusqu’en juin 2020. Alors que son contrat avec le FC Barcelone prend fin à l'issue de la saison, Arda Turan aurait un plan précis pour la fin de sa carrière qui pourrait faire les affaires du Barça.

Fin de carrière à Galatasaray pour Turan ?