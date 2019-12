Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Kluivert fait une grande annonce sur l'avenir d'une pépite !

Publié le 30 décembre 2019 à 0h30 par La rédaction

Le départ de Carles Alena au Betis Séville pourrait libérer un place au sein de l'effectif du FC Barcelone. Selon Patrick Kluivert, Riqui Puig pourrait d'ailleurs en profiter...

Riqui Puig est un des jeunes les plus prometteurs parmi les jeunes du FC Barcelone. À 20 ans, le milieu de terrain régale avec l'équipe B du Barça mais pourrait être amené à avoir sa chance au plus haut niveau. Et le départ de Carles Alena au Betis pourrait permettre à Riqui Puig de percer avec l'équipe A du Barça, selon Patrick Kluivert, le directeur de la formation du FC Barcelone.

« Je pense que Riqui doit être le premier à grimper »