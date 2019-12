Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait tranché pour deux dossiers compliqués !

Publié le 29 décembre 2019 à 23h00 par La rédaction

Prêtés par le Real Madrid cette saison, Andriy Lunin et Jesus Vallejo peinent à trouver du temps de jeu. Une situation qui dérangerait Florentino Pérez, déterminé à leur trouver une nouvelle destination.

Andriy Lunin (20 ans) et Jesus Vallejo (22 ans) vivent une première partie de saison similaire. Prêtés cette année par le Real Madrid afin qu’ils puissent accumuler du temps de jeu et de l’expérience, les deux joueurs n’ont toujours pas obtenu leur chance. Prêté au Real Valladolid, Andriy Lunin n’a pas disputé le moindre match en Liga. Jesus Vallejo a pris de son côté la direction de Wolverhampton, mais lui aussi vit un début de saison délicat et n’a pas disputé le moindre match en Premier League depuis le 19 octobre. Une situation qui déplairait fortement au sein de la Casa Blanca .

Le Real Madrid voudrait rapatrier Andriy Lunin et Jesus Vallejo