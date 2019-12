Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce cador européen déterminé à aller jusqu'au bout dans ce dossier à 20M€ !

Publié le 29 décembre 2019 à 21h30 par B.C.

Dans le viseur de l'Inter Milan, Arturo Vidal serait la grande priorité d'Antonio Conte, qui refuserait pour l'heure de se positionner sur un autre joueur.

Le départ d'Arturo Vidal devient de plus en plus probable cet hiver. Pisté par Antonio Conte, entraîneur de l'Inter Milan, le Chilien fait actuellement le forcing en interne afin que le FC Barcelone accepte de s'en séparer comme l'illustre parfaitement le litige opposant le club au milieu de terrain concernant le non-paiement de divers bonus (2.4M€). Arturo Vidal n'est donc pas près de baisser les bras, et les Nerazzurri non plus...

L'Inter Milan n'envisage pas encore de plan B à Vidal