Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme retournement de situation pour cet indésirable ?

Publié le 29 décembre 2019 à 15h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ, Arturo Vidal aurait le soutien de son entraîneur Ernesto Valverde et d'Éric Abidal, qui souhaitent que le joueur reste à Barcelone.

Arturo Vidal ne vit pas ses meilleurs moments au FC Barcelone. Le milieu de terrain chilien a même déposé plainte contre le club catalan ces derniers jours en raison d'impayés. Arturo Vidal serait sur les tablettes de l'Inter depuis plusieurs semaines et ne serait pas contre l'idée de rejoindre le club milanais à en croire certains médias italiens. Mais le Barça pourrait totalement relancer ce dossier...

Abidal et Valverde souhaiteraient garder Vidal