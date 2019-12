Foot - Barcelone

Barcelone - Clash : Une énorme polémique lancée par Arturo Vidal !

Publié le 29 décembre 2019 à 4h15 par La rédaction

Régulièrement annoncé sur le départ, Arturo Vidal est désormais en conflit avec le FC Barcelone, club auquel il réclame 2,4M€. Explications.

« Par conséquent, comme je l'ai souligné précédemment, il y a une différence qui me revient aujourd'hui de 2 404 500€ ». Arturo Vidal l'a assuré, il réclame 2,4M€ au FC Barcelone. Une somme correspondant aux bonus de la saison dernière et qui a poussé l'international chilien à envoyer le club au sein duquel il évolue en justice. Un conflit assez inédit et qui pourrait même pousser Arturo Vidal au départ, lui qui est régulièrement envoyé à l'Inter Milan. Et le FC Barcelone a répondu à son joueur

Vidal réclame 2,4M€, le Barça répond