Mercato - Real Madrid : Un départ colossal se préparerait en interne !

Publié le 30 décembre 2019

Alors que son temps de jeu a fortement diminué cette saison, Luka Modric ne serait pas forcément réticent à un départ du Real Madrid dès janvier.

Membre incontournable de l’entrejeu du Real Madrid depuis des années, Luka Modric semble avoir perdu sa place de titulaire indiscutable cette saison. Le joueur de 34 ans fait face à l’émergence de Federico Valverde au milieu de terrain et son temps de jeu a fortement diminué. Alors que son contrat avec le Real Madrid arrive à échéance en juin 2021, Luka Modric est à un tournant de sa carrière, et le Ballon d’or 2018 pourrait quitter la Casa Blanca avant la fin de son bail.

Luka Modric sur le départ ?